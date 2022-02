Kanye West bereut Posts über Kardashian: "Ich weiß, dass es verstörend war"

US-Rapstar Kanye West bereut nach eigenen Angaben die Art und Weise, in der er im Trennungsstreit gegen Kim Kardashian ausgeteilt hat. "Ich weiß, dass es verstörend war, Screenshots zu teilen und so rüberkam, als würde ich Kim belästigen. Ich übernehme dafür Verantwortung", schrieb der 44-Jährige auf Instagram. "Ich bin noch immer am Lernen. Ich habe nicht alle Antworten. Ein guter Anführer zu sein bedeutet, ein guter Zuhörer zu sein".

Kanye West bereut öffentlichen Rosenkrieg mit Kardashian

Der Rapper zeigte sich auch selbstkritisch darüber, dass er seine Posts oft komplett in Großbuchstaben verfasst hat: Er wisse nun, dass sich das für Menschen anfühle, als würde er sie anschreien, so West. "Ich arbeite an meiner Art zu kommunizieren".