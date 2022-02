Kanye West: Eigene Doku, Wagenladung Rosen für die Ex und Rüpel-Aussetzer

Da beschimpfte er ihn heftig – nur um die Postings dann wenig später wieder zu löschen.

Anscheinend hat sich Davidson sogar um eine Annäherung bemüht, West geschrieben, dass er sich wirklich nicht bei Kanyes und Kims Kindern einmischen würde, aber hoffe, sie eines Tages zu treffen, und dann alle Freunde sein könnten.

Doch der Rapper veröffentlichte diese private Nachricht und ließ – wieder via Instagram – wissen: „Du wirst meine Kinder nie kennenlernen“.

Überhaupt scheint West jetzt wieder seine Ex zurückgewinnen zu wollen. Von seiner neuen Freundin Julia Fox ist er schon wieder getrennt. Sie hat alle gemeinsamen Bilder von Instagram gelöscht.

„Julia und Kanye bleiben gute Freunde und Kollegen, aber sie sind nicht mehr zusammen“, bestätigte ein Sprecher von ihr gegenüber dem US-Klatschportal TMZ.

Und dann hat er doch tatsächlich am Valentinstag eine Wagenladung Rosen – ja, wirklich, einen ganzen Truck voll – an Kim Kardashian liefern lassen. „My Vision Is Krystal Klear“ („Meine Vision ist kristallklar“) stand da dick und fett auf der linken Seite des Autos.

Blöd nur, dass Kim da anscheinend gar nicht zu Hause war, denn sie soll zu dieser Zeit mit ihrem neuen Freund Pete Davidson in New York gewesen sein.

Laut Page Six haben die beiden im Carlyle-Hotel eingecheckt, es gab Blumen und Geschenke. Überhaupt soll sie einfach nur mehr wollen, dass West die Scheidungspapiere so schnell wie möglich unterschreibt.