Rihanna schwanger: Sängerin erwartet erstes Kind

Baby on Board: Rihanna soll ihr erstes Kind erwarten, wie das Magazin People berichtet. Die "Diamonds"-Interpretin wurde am Wochenende mit Babybauch in Begleitung ihres Freundes, Rapper A$AP Rocky, gesichtet.

Rihanna zeigt nackten Babybauch

Hand in Hand wurde das Paar bei einem gemeinsamen Spaziergang geknipst. Von einer Schwangerschaft war bisher nichts bekannt. Ihren wachsendes Babybäuchlein wollte die Musikerin wohl aber nicht länger verbergen: Die 33-Jährige zeigte sich mit einer knallig-pinken Jacke, die sie offen trug - sodass ihr blankes Bäuchlein zu sehen war, wie ein Foto zeigt.

Geäußert haben sich Rihanna und ihr Freund zu den News noch nicht. Das Bild spricht jedoch Bände. A$AP Rocky hatte aber erst kürzlich erklärt, dass die Gründung einer Familie sein "absolutes Schicksal" sei. "Ich denke, ich wäre ein unglaublicher, insgesamt bemerkenswert erstaunlicher Vater", hatte der Musiker anklingen lassen.