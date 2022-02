Baby-News bestätigt: Rihannas Vater gibt Details zu Schwangerschaft preis

Für ihre Fans war es eine große Überraschung, als sich Sängerin Rihanna in Begleitung ihres Freundes A$AP Rocky diese Woche mit sichtbarem Babybauch zeigte. Wie das Magazin People berichtet, erwartet das Paar ein gemeinsames Kind. Rihanna und ihr Freund haben sich zu den Baby-News bisher nicht geäußert. Dafür bestätigte nun der Vater der werdenden Mama die süße Neuigkeit und plauderte bei dieser Gelegenheit auch etwas aus dem Nähkästchen.

Rihannas Vater: "Sie wird eine gute Mutter sein"

"Ich bin begeistert", sagte der Vater der Sängerin, Ronald Fenty, gegenüber Page Six. Er fügte hinzu: "Ich bin so glücklich, dass ich vor Freude gesprungen bin. Ich bin immer noch so aufgeregt."

Seine Tochter habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie Mutter werden möchte. Nun wird sie erstmals Mama. "Rihanna hat immer gesagt, dass sie Kinder will, sie liebt Kinder. Sie kümmert sich immer um die Kinder ihrer Cousins", verriet der Opa in spe. Ronald Fenty ist sich sicher: "Sie wird eine gute Mutter sein."