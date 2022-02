Familie von Adele: Große Sorge um die Sängerin

Auch die Familie der Sängerin soll sich angeblich große Sorgen um Adele machen, schien die Quelle zu wissen: "Adeles Familie zu Hause – besonders ihre Mutter, die ihr sehr nahe steht – flehen sie an, nach Hause zu kommen. Ihre Mutter sieht, dass sie zerbrechlich ist und hat ihr gesagt, dass sie ihren Trost und ihre Liebe braucht. Sie möchte nicht, dass sie sich in L.A. isoliert hält, wenn sie stattdessen bei ihnen sein könnte", so der Insider und fuhr weiters fort: "Aber Adele ist innerlich zerrissen, weil es einfacher ist, sich zu verstecken und dem Sturm in L.A. zu entkommen, und sie ist gelähmt wegen der Gegenreaktion, die sie zu Hause bekommen könnte. Sie ist sehr stolz darauf, Britin zu sein, und der Gedanke daran, dass britische Fans von ihr enttäuscht sind, lässt sie krank werden. Im Moment fühlt sich alles sehr beängstigend an."

Die 33-jährige Adele hatte einmal in einem Fernsehinterview zugegeben: "Ich habe Angst vor dem Publikum. Bei einer Show in Amsterdam war ich so nervös, dass ich aus dem Notausgang geflohen bin. Ich habe mich ein paar Mal übergeben. Einmal in Brüssel habe ich auf jemanden Projektil erbrochen. Ich muss es einfach ertragen. Aber ich mag keine Touren. Ich habe oft Angstattacken."

Stress mit dem Freund?

Zuletzt wurde berichtet, dass sich Adele in die Villa ihres Freundes Paul Rich in Beverly Hills zurückgezogen haben soll. Das Paar habe Beziehungsprobleme und würde nun versuchen, diese zu kitten.