Adele: Die wahren Hintergründe für ihren Zusammenbruch in Vegas?

Unter Tränen verkündete die britische Sängerin Adele ende der Woche, dass sie ihre geplante Las-Vegas-Show verschieben musste. Einen Tag vor der geplanten Premiere hatte sie ihre Konzertreihe in Las Vegas abgesagt. Mit Tränen in den Augen wandte sich der Weltstar am Donnerstag auf Twitter in einer Videobotschaft an die Fans. Es tue ihr so leid, aber ihre Show sei einfach nicht fertig, sagt die sichtlich aufgelöste Musikerin. Sie und ihr Team hätten alles versucht, aber die Coronavirus-Pandemie habe alles zunichte gemacht. Bei einigen ihrer Fans hat sich die Musikerin - nicht minder emotional - zudem via Facetime persönlich entschuldigt.

Adele: Tränenreiche Entschuldigung bei ihren Fans

"Kauft nichts, ihr habt schon verdammt viel Geld ausgegeben", warnte die Britin ihre Anhänger, als diese im Adele-Merchandise-Store shoppen gehen wollten. Laut Daily Mail hatten einige Fans der Musikerin für ihre Konzerttickets im Vorfeld bis zu 9.000 Pfund (über 10.000 Euro) hingeblättert. Sie wurden von Adele aber nur einen Tag vor Konzertbeginn sitzengelassen.

Wie sehr ihr dies leidtut, war der Sängerin in einer Reihe an auf Twitter veröffentlichten Videos anzumerken. Adele hatte erneut immer wieder mit Tränen zu kämpfen. "Ich liebe euch auch, es tut mir so leid und ich kann es kaum erwarten, euch kennenzulernen", sagte der Grammy-Gewinner in einem Video-Call mit ihren Fans.