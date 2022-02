Elyas M'Barek: Gemeinsame Party mit Rihanna und A$AP Rocky

Von Kopf bis Fu├č in flippiger Gucci-Montur zeigte sich Schauspieler Elyas M'Barek in der Front-Row der Gucci-Modenschau in Mailand. Auch die schwangere Rihanna und ihr Partner A$AP Rocky beehrten das Mode-Event. Danach ging es f├╝r alle auf eine exklusive Party.

Gucci-Party: Elyas M'Barek feiert mit Superstar Rihanna

"Fack ju G├Âhte"-Star Elyas M'Barek macht aktuell Mailand unsicher und stattete dabei einer gro├čen Modenschau von Luxusmarke Gucci einen Besuch ab.