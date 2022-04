Die besten Looks der Peltz-Beckham-Hochzeit

Für Begeisterung sorgte der Look der Bräutigam-Mutter, die ja seit Jahren erfolgreich als Designerin tätig ist. Victoria Beckham trug ein silbernes Slip-Dress aus "flüssigem Metall", wie sie es in ihrer Instagram-Story bezeichnete. Der spezielle Stoff stammt aus Norditalien und wurde in ihrem Londoner Atelier zum ersten Haute-Couture-Kleid der Marke Victoria Beckham verarbeitet. Das Kleid soll an die glamouröse Disco-Ära des legendären Studio 54 erinnern.

Beckham funkelte mit der Mutter der Braut um die Wette. Claudia Peltz, ehemaliges Model und dritte Ehefrau von Nelson Peltz, trug Versace und hochkarätigen Schmuck.