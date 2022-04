Nicht willkommen: Bitterer Grund für Meghans und Harrys Fehlen bei Beckham-Hochzeit

Ganze drei Tage dauerten die Hochzeitsfeierlichkeiten von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz an, die sich am Samstag, dem 9. April, das Jawort gaben. Die Kosten für die Hochzeit, die auf dem Multi-Millionen-Anwesen der Peltz-Familie in Palm Springs, Florida, stattfand, werden von der Daily Mail auf saftige 18 Millionen Euro geschätzt. So opulent das Fest war, so hochkarätig waren auch die Gäste - so nahmen unter anderem Eva Longoria und Serena und Venus Williams an dem Hochzeitsspektakel teil.

William und Kate eingeladen, Sussexes übergangen

Ein prominentes Gäste-Paar fehlte aber: Im Vorfeld wurde gemutmaßt, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan eingeladen worden sind, nicht zuletzt weil die Beckhams 2018 auch bei Meghans und Harrys Hochzeit in Windsor zu Gast waren. Das Herzogpaar von Sussex kam aber wider Erwarten nicht zur Hochzeit des ältesten Sohnes von David und Victoria Beckham.