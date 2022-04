Spektakel wie bei den Royals: Kritik an dekadenter Beckham-Hochzeit

Was einigen zudem bitter aufstĂ¶ĂŸt, ist auch der Zeitpunkt der Hochzeit. In Anbetracht von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg hĂ€tte man das Fest durchaus bescheidener ausrichten können, meint etwa Daily-Mail-Redakteur Dan Wotton.

"Mitten in einer Krise, die es nur einmal in einer Generation gibt, veranstaltet dieser fade Sprössling die grellste, oberflÀchlichste und groteskeste Promi-Hochzeit seit, nun ja, seinen Eltern", lÀstert der Promi-Kenner in Anspielung auf die Hochzeit von David und Victoria Beckham, die sich 1999 auf einem Schloss in Irland trauten.

Da hilft es auch wenig, dass bei der Hochzeit von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz fleißig Spenden fĂŒr die Ukraine gesammelt wurden.