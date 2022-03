Brooklyn Beckham: Heftige Kritik für Davids und Victorias Sohn

Eigentlich schwebt Brooklyn Beckham wahrscheinlich aktuell auf Wolke sieben - in wenigen Wochen findet seine große Märchenhochzeit mit seiner Verlobten Nicola Peltz statt. Bereits im Vorfeld wurden etliche Details zum exklusiven Event der Sonderklasse bekannt, welche darauf schließen lassen, dass es sich hierbei nicht um eine kleine Sause handelt wird. Doch seine ausgiebigen Hochzeitsvorbereitungen werden momentan von gehäufter Kritik überschattet. Seit einiger Zeit versucht sich der Sohn von Victoria und David Beckham als Video-Koch und zeigt vor laufender Kamera, wie er das ein oder andere Gericht zubereitet. Das Ergebnis schmeckt jedoch nicht jedem.

Brooklyn Beckham: Koch-Show erntet heftige Kritik

Eigentlich sollte es sich bei der neuen Koch-Sendung von Brooklyn Beckham, die auf Social Media ausgestrahlt wird, um eine nette Unterhaltungssendung handeln, in der der Promi-Spross zeigt, wie er seine Lieblingsgerichte macht. In acht Teilen will der Sohn der Beckhams auf dem Streaming Service "Watch Together" von Facebook Messengers kochend durch die Sendungen führen.