Spice Girls: Folgt nun doch das große Comeback mit Victoria Beckham?

Eine Quelle verriet der Zeitung: "Es gab Unebenheiten auf dem Weg, besonders was Geri [Horner] betrifft, aber der Plan ist immer noch, dass die Welttournee nächstes Jahr stattfinden wird." Für die großen Konzerte der Band, die für internationale Hits wie "Wannabe" und "Say You'll Be There" verantwortlich ist, müssen sich die Fans wohl auch nicht mehr allzu lange gedulden. "Die Idee ist, dass es 2023 beginnen wird und in Glastonbury enden wird", erzählte der Insider weiter und fügte hinzu, dass das große Abschlusskonzert beim Glastonbury Festival alle fünf Sängerinnen inkludieren würde: "Victoria hat bisher gesagt, dass sie mit ihnen auf dem Festival auftreten wird. Das wäre also der perfekte Abschluss der Tour."

Zuletzt performten alle fünf Original-Mitglieder der Spice Girls gemeinsam bei den Olympischen Spielen in London. Dabei sangen Geri Horner, Melanie B (Brown), Emma Bunton, Melanie C (Chisholm) und Victoria Beckham 2012 ein Medley ihrer Hits für das Publikum der Sport-Veranstaltung.