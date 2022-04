Dicke Lippe, dicke Sohle: Der Stil von Beckhams Braut Nicola Peltz

Ob das Hochzeitskleid von Victoria Beckham entworfen wird? So richtig passen tut der eher angezogene und reduzierte Look von Beckhams Kleidern ja nicht zu Nicola Peltz. Aber wenn die Schwiegermutter in spe schon eine weltbekannte Designerin ist ...

Peltz wird ihren Liebsten Brooklyn Beckham nach zwei Jahren Beziehung in Florida heiraten und es wird wohl eine äußerst pompöse Sause - immerhin ist Nicola die Tochter von einem der reichsten Männer in den USA, ihr Zuhause gilt als eines der größten und luxuriösesten Anwesen in Florida.

Papa Nelson Peltz ist Hedgefonds-Manager, der große Anteile an Schweppes und Pepsi hält. Auf 1,6 Milliarden wird sein Vermögen geschätzt. Ob Nicola mit ihrem Wunschberuf Schauspielerin also verdient oder nicht, ist wohl nebensächlich.

Selbstbewusst mit jüngerem Lover

Auffallen tut die 23-Jährige aber in jedem Fall. Nicola galt schon als Teenie als äußerst selbstbewusst, am Red Carpet zeigte sie sich vor Brooklyn mit Anwar Hadid - dem jüngeren Bruder der Topmodels Bella und Gigi Hadid.

2018 war Nicola 21 und Anwar gerade einmal 16 Jahre jung. Der ungwöhnliche Altersunterschied in diesen jungen Jahren war Nicola herzlich egal.