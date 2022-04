Albert von Monaco: Schon wieder schlechte Nachrichten aus dem Fürstenpalast

Auch diesmal hat der Fürst glücklicherweise offenbar nur milde Symptome. Sein Gesundheitszustand gebe aber keinen Anlass zur Sorge, teilte der Fürstenpalast am Mittwoch mit.

Charlène ist Albert keine Stütze

Dass seine Ehefrau in der Zwischenzeit anstehende Termine an des Fürsten Stelle absolviert, ist unwahrscheinlich. Die Fürstin hat sich schon seit Längerem nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen und hat zuletzt eine mehrmonatige Klinikbehandlung wegen Erschöpfung in Anspruch genommen.