Fürstin Charlène: Sorge um Carolines Einfluss auf ihre Kinder?

Die Gerüchte um Fürstin Charlène einfach nicht ab. Nachdem der Palast am 12. März verkündet hatte, dass Fürst Alberts II. Ehefrau ihren Klinikaufenthalt beendet habe und sich in den kommenden Wochen in Monaco weiter auskurieren werde, soll die gebürtige Südafrikanerin erneut das Fürstentum verlassen haben. Grund für die Spekulationen, dass Charlène Monaco wieder verlassen habe, waren Fotos, welche die Fürstin ohne Albert und ihre Kinder am Flughafen von Nizza gesichtet wurde. Laut Bild soll die ehemalige Profischwimmerin nach Bern gereist sein - was aber nicht bestätigt wurde. Wo genau Charlène aktuell weilt, bleibt weiterhin unklar.

Insider: "Caroline ist entschlossen, die Zwillinge, zu formen"

Die Geheimniskrämerei lässt die Gerüchteküche mehr denn je brodeln. So behauptet das Klatschmagazin Globe gar, Charlène würde um das Recht kämpfen, Monaco zusammen mit ihren Zwillingen Gabriella und Jacques zu verlassen zu dürfen. Eine Quelle sagt, sie wolle die Kinder aus "Monacos Goldfischglas" retten und angeblich "in die Alpen ziehen – wenn Fürst Albert es erlaubt."