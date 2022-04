Flucht aus Monaco: Ist das Fürstin Charlènes neuer Unterschlupf?

Schon in der Vergangenheit war die Insel ein Ort, an dem die Fürstin gerne ihre Zeit verbrachte. 2015 lebte sie dort sogar mit ihren Zwillingen für einige Zeit. Gegenüber Point de Vue erklärte die ehemalige Olympia-Schwimmerin 2020, die ursprünglich aus Südafrika stammt: "Korsika hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Land, in dem ich aufgewachsen bin." Auch Journalist und Adelsexperte Stéphane Bern erklärte 2021 über Charlène, sie würde die Insel aufsuchen, "wann immer es ihr Terminkalender nur zulässt." Wo Charlène jedoch aktuell genau weilt, bleibt weiterhin unklar. Offizielle Statements gab es bisher noch keine.