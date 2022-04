Prinz Williams belastende Funktion, die er für seine Mutter Diana hatte

Am 21. Juni wird Prinz William 40 Jahre alt. In seinem im Mai erscheinenden Buch "William at 40: The Making of a Modern Monarch" gibt der britische Royal-Korrespondent Robert Jobson aus diesem Anlass Einblicke in das Leben des besonnenen Thronfolgers - der schon von Kindheitsbeinen an auf seine Rolle als zukünftiger König vorbereitet wurde.

Prinz William: Von klein auf zum König erzogen

Dass er eines Tages den Thron besteigen wird, sei Prinz William schon früh eingetrichtert worden, erzählt Jobson in einem von der Daily Mail vorab veröffentlichten Ausschnitt aus seinem Buch. Das habe auch schon zeitig zu Spannungen zwischen ihm und seinem Bruder Harry geführt.