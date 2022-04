Prinz Harry: Deswegen pochte er auf überstürzte Hochzeit mit Meghan

Von Anfang an war der Prinz bemüht, seine bürgerlichen Freundin zu beschützen. Als der Queen-Enkel seine Beziehung bekannt gab, wandte er sich zugleich mit einem ungewöhnlichen Statement an die Medien und die Öffentlichkeit, mit der Bitte, Meghans Privatsphäre zu respektieren. Mit Blick auf Zeitungsberichte und soziale Medien machte Harry damals deutlich, dass die damals 35-Jährige afroamerikanischer Abstammung zum Ziel von "Schmähung und Belästigung" geworden sei.

"Prinz Harry macht sich Sorgen um die Sicherheit von Ms. Markle und ist zutiefst enttäuscht, dass er sie nicht beschützen konnte. Es ist nicht in Ordnung, dass Ms. Markle nach nur wenigen Monaten Beziehung mit ihm einem solchen Sturm ausgesetzt ist", ließ sei damaliger Kommunikationssekretär, Jason Knaufs in Harrys Namen in einer vom Kensington-Palast veröffentlichten Statement erklären.

Noch heute plagen den Herzog von Sussex Sorgen um die Sicherheit seiner Ehefrau und ihrer beiden gemeinsamen Kinder. Aus diesem Grund ist Harry auch gegen die britische Regierung unlängst vor Gericht gezogen. Der 37-Jährige will vor Gericht durchsetzen, dass er bei Besuchen in Großbritannien Polizeischutz erhält. Ohne Polizeischutz gehe die Familie bei Besuchen in Großbritannien aber ein "zu großes persönliches Risiko" ein.