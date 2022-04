Peinliche Enthüllungen: Prinz William bedrohte Kindermädchen

Seit Jahren tritt Prinz William immer seriös sowie souverän in der Öffentlichkeit auf. Stets fällt auf, wie professionell er versucht, das britische Königshaus bei seinen Auftritten zu repräsentieren und sich nichts zu Schulden kommen zu lassen. Neue Enthüllungen von Biografin Tina Brown behaupten allerdings, der zukünftige Thronfolger hätte als Kind noch nicht so gute Manieren an den Tag gelegt, wie er es heute tut und dass er alles andere als einfach zu handhaben gewesen sei.

Schwieriges Kind? Peinliche Enthüllungen über Prinz William

Mit ihrem neuen Buch "Palace Papers" macht die renommierte Journalistin und Royal-Autorin Tina Brown bereits seit Wochen Schlagzeilen. Darin finden sich einige bisher unbekannte Details zum Leben der britischen Königsfamilie. Die 68-Jährige, die vor Jahren auch schon eine große Diana-Biografie veröffentlichte, schreibt in ihrem neuen Werk unter anderem auch über die Kindheit von Prinz William. Dieser soll früher wohl der Schrecken vieler Kindermädchen gewesen sein - zumindest bedrohte er seines, wie Brown behauptet.