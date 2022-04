Kate will als Queen Consort mit verstaubten Regeln der Königin aufräumen

Als Zweiter in der britischen Thronfolge wird Prinz William eines Tages den Thron besteigen. Sobald der Herzog von Cambridge zum König gekrönt wird, wird seiner Ehefrau Kate der Titel "Queen Consort" verliehen werden. "Consort" bezeichnet in diesem Zusammenhang im Englischen den Ehepartner eines regierenden Monarchen, was man auch mit "Königsgemahlin" übersetzen könnte. Royal-Experten sind sich sicher, dass Kate die Monarchie aufrütteln könnte.

Verstaubte Regeln: Was William und Kate ändern wollen

In der Channel 5-Dokumentation "Kate: Our Queen in Waiting" erklärt die königliche Expertin Katie Nicholl, dass Catherine die Zukunft der königlichen Familie modernisieren wird. Als künftige Königsgemahlin sei die aus einer bürgerlichen Familie stammende Kate Middleton eine Ideal-Besetzung, sind sich Beobachter einig. "Sie bringt einen modernen Touch in die Rolle, respektiert aber alle Traditionen, die damit einhergehen, eine zukünftige Königin zu sein", so Nicholl über die Herzogin von Cambridge.

"Catherine ist genau das, was diese unruhigen königlichen Zeiten brauchen – es ist keine Übertreibung, dass die Zukunft der Windsors in ihren Händen liegt", meinte auch Patrick Jephson, der frühere Stabschef von Kates Schwiegermutter, Prinzessin Diana, kürzlich gegenüber Page Six.