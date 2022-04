Feiert Haschisch ein Revival in Österreich?

Daniel Lichtenegger,,Leiter des Büros zur Bekämpfung der Drogenkriminalität im Bundeskriminalamt (BK), erklärt die Entwicklung so: „Der prozentuelle Anstieg ist logisch, da es viele Großaufgriffe gab“. Im April 2021 hat die Polizei in einem Lkw in Kufstein etwa rekordverdächtige 261 Kilogramm Haschisch sichergestellt.

„Haschisch hat aber in Österreich grundsätzlich keine Relevanz mehr“, sagte Lichtenegger im KURIER-Gespräch. Das macht die Aufgriffe aber umso ungewöhnlicher.

Mehr Heroin in Salzburg

Neben verschiedener Cannabissorten gibt es in einigen Bundesländern auch einen Anstieg von anderen sichergestellten Drogen. So hat die Polizei in Salzburg 580 Prozent mehr Heroin beschlagnahmt, ähnlich ist es in Kärnten (Plus von 320 Prozent). Das zeigen Zahlen einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Obwohl mehr Drogen sichergestellt worden sind, ist die Zahl der angezeigten Rauschgiftdelikte 2021 im Vergleich zum ersten Pandemiejahr um 13,6 Prozent auf 34.837 gesunken (2020: 40.299). Ebenso ist die Zahl der bei Drogendelikten beteiligten Ausländer (um neun Prozent) und Asylwerber (um 23 Prozent) gesunken. Ein Anstieg wurde bei Tatverdächtigen aus Libyen und Syrien verzeichnet.

Rund 660 Exekutivbeamte sind österreichweit für die Bekämpfung der Drogenkriminalität zuständig.