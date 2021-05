Cannabis-Rekordmenge in Österreich sichergestellt

In der Corona-Zeit gab es aber auch Veränderungen beim Verkauf einiger illegalen Substanzen. Wegen der Ausgangsverbote kamen Dealer und Konsumenten nur schwer in Kontakt. Wie in der legalen Wirtschaft, verlagerte sich auch der Drogenhandel auf den Versandhandel. Deswegen wurde auch mehr Heroin sichergestellt. Weniger wurde hingegen die Menge des entdeckten Kokains, die Partydroge wurde mangels Partys entsprechend weniger konsumiert.

Seit vier Jahren ist die Zahl der Anzeigen im Drogenbereich konstant hoch über vierzigtausend Anzeigen jährlich. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit einer Zunahme des Konsums, denn dieser Bereich ist vor allem ein Kontrolldelikt. Das bedeutet, dass je mehr die Polizei kontrolliert, desto höher die Zahl der Anzeigen ist. Allerdings stieg zuletzt die Zahl der Drogentoten, was durchaus auch auf einen Trend hin zu harten Drogen deuten könnte.