Streitfall Cannabis: Österreichs benebelte Rechtslage

Der Grund: Am Ende geht es vor allem um monetäre Interessen. In Sachen Cannabis blühen nicht nur die Pflanzen, sondern auch die Geschäfte: In Österreich nimmt der Sektor bereits jetzt jährlich rund 250 Millionen ein. 300 Betriebe haben sich auf CBD spezialisiert. Doch die EU-Kommission überlegt, CBD für illegal zu erklären. Dann dürften nur noch synthetisch hergestellte Produkte verkauft werden. Das hätte zwei „Vorteile“: Die Dosierung ist genauer und das Geschäft fällt wohl in die Hände der Pharma-Unternehmen.

Doch an diesem Kuchen wollen auch andere mitnaschen, die Trafikanten fordern lautstark eine Verkaufserlaubnis. Ein kleiner Vorgeschmack, falls das THC-hältige Cannabis legalisiert wird.

