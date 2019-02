Cannabis-Wirkstoffe gegen Schmerzen: So vielen helfen sie

Verbesserungen nötig

Kolba war Dienstagabend einer der Podiumsgäste bei der Diskussion „Wunderdroge Cannabis? Was Schmerzpatienten wissen sollten“ im übervollen Festsaal des Krankenhaus „Göttlicher Heiland“ in Wien. Veranstalter war die „Allianz Chronischer Schmerz“ in Kooperation mit dem KURIER.