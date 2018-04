Trafikanten wollen künftig auch Cannabis verkaufen

Trafiken sollen künftig „ Genusszentren“ werden. Dazu gehört der Verkauf eines Kaffees zum Mitnehmen – und eine entspannende Cannabiszigarette.

So stellt sich jedenfalls Andreas Schiefer, Gremialobmann der Wirtschaftskammer, die Zukunft vor, wie er in einem Interview mit dem KURIER sagt. „Alles, was geraucht wird, muss in die Trafik“, lautet dabei seine Devise.