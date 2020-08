Branche zittert: EU will CBD als Suchtgift deklarieren

Allein in Österreich erwirtschaftet die Hanfbranche rund 250 Millionen Euro jährlich. Sollte die EU nun CBD-Produkte in die illegale Ecke stellen, würde das das Aus für die Branche bedeuten.

Die Problematik mit CBD ist, dass der Verkauf in Österreich seit jeher in einer rechtlichen Grauzone stattfindet. Die Produzenten züchten Pflanzen, deren THC-Gehalt unter 0,3 Prozent liegt. THC ist der berauschende Inhaltsstoff (siehe Grafik). Zunächst wurden aus den Pflanzen CBD-Produkte wie Öle oder Sprays hergestellt und legal vertrieben. Die ehemalige Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) machte diese Produkte per Erlass aber illegal und hielt sich dabei an die Novel Food-Verordnung der EU. Seitdem werden die Produkte zwar weiter vertrieben, aber nicht als Lebensmittel, sondern etwa als Massage- oder Duftöle deklariert. Einfacher ist der Zugang zum Kraut, das man rauchen kann.