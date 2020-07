Die grüne Grauzone: CBD-Shops vor dem Aus

Mittlerweile gibt es über 300 Geschäfte, die CBD-Produkte verkaufen. Würden tatsächlich die Trafiken die einzigen sein, die die Rauchwaren verkaufen dürfen, stehen 1.500 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Weil die Kontrolle fehlt, gibt es in der Branche immer mehr schwarze Schafe, die sich nicht an die Grenzwerte halten. „Wir verstehen und begrüßen, dass der Staat CBD-Produkte zum Rauchen besser kontrollieren möchte und muss und Produkte zum Rauchen auch in Trafiken verkauft werden sollen. Auf der anderen Seite erwarten wir – und da spreche ich für alle etablierten CBD-Shops, die auf qualitativ hochwertige Ware setzen –, dass es eine Doppelstruktur geben wird“, sagt Sophie Sagmeister vom CBD-Shop Magu.

Diese Doppelstruktur könnte so ausschauen, dass sowohl Trafiken als auch Hanf-Shops die Produkte verkaufen dürfen. Für Spartenobmann Prirschl ist das keine Lösung. Ebenso wenig für das Gesundheitsministerium: Auf KURIER-Anfrage heißt es, dass die Produkte vollumfänglich unter das Tabakgesetz fallen. Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich die Existenzgrundlage der Hanf-Shops in Rauch auflöst.