Trafiken: Neben Glimmstängeln bald auch Verkauf rauchbarer Hanfprodukte?

Der Zigarettenverkauf ist leicht gesunken, aber der gesamte Tabakwarenumsatz der 5.291 Trafikanten in Österreich stieg im Vorjahr leicht auf 3,2 Milliarden Euro. Unterm Strich blieb ihnen ein Rohertrag (Umsatz minus Wareneinsatz) in Höhe von 320 Millionen Euro. Das ist ein Plus von zwei Prozent. Heute leben die Trafikanten vor allem vom Tabakgeschäft (70 Prozent), vom Lotto (15 Prozent) und von Zeitungen und Zeitschriften (fünf Prozent). Doch sie wollen nun in das Geschäft mit Cannabidol-Hanf einsteigen.

Dabei handelt es sich um den Verkauf von legalem Hanf, der zu keiner psychoaktiven Berauschung führt. Diese sogenannten CBD-Produkte werden derzeit in Hanfshops, mittels Automaten und online verkauft.