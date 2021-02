Der neue Trend: Marihuana im Home Office

Das grüne Gesetzeschaos

Konsum und Handel von Cannabis befinden sich in Österreich seit Jahren in einer rechtlichen Grauzone. Während man beim Besitz von nur einem Gramm einer bestimmten Sorte schon strafrechtlich verfolgt wird, sprießt auf Plantagen im ganzen Land vor den Augen der Behörden tonnenweise Gras, das dann in Shops verkauft wird.

Die Pflanzen sind prinzipiell die Gleichen. Der feine Unterschied liegt im THC-Gehalt. Dieser Stoff ist psychoaktiv, CBD hat hingegen keine bewusstseinsverändernde Wirkung, sondern soll gegen Krankheiten helfen.