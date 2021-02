Erpressung mit Bomben in Österreich: Verdächtiger ausgeforscht

Zahlreiche Erpressungsmails mit Bombendrohungen sind vergangenes Jahr bei Firmen, vor allem Banken, in Österreich eingelangt. Europaweit sollen Tausende solcher Schreiben verschickt worden sein. Zahlreiche Gebäude wurden deshalb evakuiert und von der Polizei durchsucht.

Nun gibt es den Erfolg: ein Verdächtiger wurde ausgeforscht.

„Lumba Attack Squad“

Das Schreiben trug als Absender den Namen „Lumba Attack Squad“. In dieser wurde in englischer Sprache mit einer versteckten Bombe in Unternehmen gedroht, die explodieren würde, wenn der Betrag von 1,99 Bitcoin (rund 20.000 US-Dollar) nicht auf die angegebene Bitcoin-Adresse einbezahlt werde.

Insgesamt wurden 408 derartige Droh-E-Mails in Österreich festgestellt, die große Auswirkungen auf das öffentliche Leben hatten.