Erpressung mit Bombendrohung: Tausende Mails verschickt

Erpressungsmails mit Bombendrohungen sind am Dienstag bei zahlreichen Firmen in Österreich eingelangt. Verschickt wurden tausende solcher Schreiben an heimische Adressaten und in zahlreichen anderen europäischen Ländern.

Das Bundeskriminalamt ermittelt und steht in regem Austausch mit den ausländischen Kollegen, hieß es am Mittwoch beim Innenministerium (BMI) in Wien. Denn auch in anderen Ländern sollen solche Mails (der KURIER berichtete) verschickt worden sein.