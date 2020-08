Cyberkriminalität: Mehrere Bombendrohungen gegen Banken in Österreich

Bombenalarm am Dienstagvormittag: In mehren Banken in Wien, in Tirol sowie in Oberösterreich gingen zeitgleich e-Mails ein, in denen mit der Detonation einer Bombe gedroht wurde. Kriminelle dürften laut Bundeskriminalamt versucht haben, jeweils 20.000 Euro von den Banken zu erpressen. Sollten die Banken den Anweisungen nicht Folge leisten, würden vorher platzierte Bomben gezündet werden. In der Folge wurde offenbar der Hauptbahnhof sowie der Erste-Campus durchsucht.

Wie das Bundeskriminalamt dem KURIER bestätigt, handelt es sich bei den Vorfällen vom Dienstag aber nicht um tatsächliche Bedrohungsszenarien gegen Menschen, sondern um eine Art von Internetbetrug. "In den letzten zwölf Stunden wurden zahlreiche Firmen im gesamten österreichischen Bundesgebiet mit Erpressungs-Mails konfrontiert. Mehrere Firmen haben daraufhin die Polizei verständigt, wodurch es zu größeren Polizeieinsätzen kam", bestätigte das Bundeskriminalamt.

Arbeitsgruppe im Bundeskriminalamt

In der derzeit auftretenden Welle mit Bombendrohung werden in erster Linie Firmen per e-Mail kontaktiert, da sich die Täter einen größeren Geldbetrag erhoffen - im aktuellen Fall viele Banken. Gefordert wird jeweils ein Betrag in der Internet-Währung Bitcoin. Im Bundeskriminalamt gibt es mittlerweile die "ARGE Erpressungsmail", die versucht den Hintermännern auf die Spur zu kommen.