Vier Freunde sterben innerhalb eines Monats: Was ist passiert?

Klemens war ein talentierter Jugendlicher. Im Internet ist ein Video zu sehen, wie er als Elfjähriger seine Klavierkünste zum Besten gibt. Das vierte Kind einer Wiener Pädagogin hatte eine Zukunft vor sich. Doch dann kam die Einstiegsdroge Alkohol, Cannabis folgte und damit der Schritt in die Illegalität. Vermutlich kam er so auch in den Kontakt mit Tabletten, Kokain und Opiaten.

Sicher ist das aber nicht, denn der 19-Jährige bestritt Heroinkonsum stets und gab im Zwei-Wochen-Rhythmus Harnproben ab - alle negativ auf Opiatkonsum. Seine Mutter sucht deshalb nun nach Antworten.

Tot im Stiegenhaus

Am 21. Jänner wird Klemens tot in einem Wiener Stiegenhaus gefunden. Kurz zuvor war sein Freund Tobias K. in NÖ in der elterlichen Wohnung gestorben, nachdem er zuvor ausgegangen war. Zwei weitere Freunde - Max S. und Michael Sch. - lagen im Februar beide tot in einem Domizil in Wien-Simmering.