Neue Probleme für Albert und Charlène: Missbrauchsskandal Fürstenhof

Der Geistliche Pater William McCandels, der bis 2017 in Monaco lebte und einst unter anderem als Beichtvater und Berater der Fürstin fungierte, wurde in seiner Heimat, den USA, wegen Besitzes von kinderpornografischen Bildern angeklagt. Er soll verfängliches und zum Teil ausgesprochen verstörendes Bildmaterial von Monaco in die Vereinigten Staaten geschmuggelt haben. Seit Jahren schon soll der monegassische Geheimdienst gegen den Geistlichen ermitteln. Laut The Philadelphia Inquirer soll William McCandels nun wegen Kinderpornografie angeklagt worden sein. Der Prozess beginnt im Juni und soll mehrere Monate dauern. Dem ehemaligen Vertrauten Charlènes drohen bis zu 60 Jahren Haft.