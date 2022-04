Gestellte Familienidylle? Detail an neuem Foto von Charlène und Albert irritiert

Nach mehr als einem Jahr mit langen Trennungsperioden und Gesundheitsproblemen hat Fürstin Charlène von Monaco wieder mit ihrer Familie Ostern feiern können. Der Fürstenpalast veröffentlichte am Ostersonntag mehrere Fotos von Charlène mit Ehemann Fürst Albert II. und den gemeinsamen siebenjährigen Zwillingen Gabriella und Jacques.

Kitsch pur: Doch wie echt ist die Familienidylle?

Die Fotos, auf denen sich Albert, Charlène und ihre Kinder ganz in Weiß zeigen, erwecken den Eindruck einer kitschigen Bilderbuchfamilie. Das Fürstenpaar und die Zwillinge wurden in idyllischer Gartenkulisse, auf einer Decke sitzend und von Osterdeko umgeben, in Szene gesetzt.

Körpersprache-Expterin Judi James stechen jedoch ein Detail ins Auge, die Zweifel an der ach so märchenhaften Familienidylle hochkommen lassen. Ganz so spielerisch wie das präsentierte Ergebnis dürfte das gemeinsame Fotoshooting jedenfalls nicht abgelaufen sein. Wenig verwunderlich - sah sich die monegassische Fürstenfamilie aufgrund von Charlènes langem Fernbleiben vom Fürstenhof mit enormem Druck konfrontiert.