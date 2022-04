Meghan und Harry trotzen mit seltener Schmuse-Show Trennungsgerüchten

In den letzten Wochen wurden immer wieder böse Stimmen laut, die meinten, zwischen Herzogin Meghan und Prinz Harry würde es kriseln. Sogar von räumlicher Trennung war bereits die Rede. Gemeinsam zeigten sie sich nun bei den "Invictus Games" in den Niederlande. Zur Überraschung vieler schmusten sie die negativen Gerüchte um ihre Ehe einfach in der Öffentlichkeit weg.

Seltenheit: Prinz Harry und Meghan küssen sich in der Öffentlichkeit

Eigentlich sieht man Royals fast nie Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit austauschen. Selbst die Hand des Partners wird bei den Königshäusern nur sehr selten vor Publikum gehalten. Meghan und Harry machten hierbei nun eine Ausnahme.