Lange Tortur: Charlènes verzweifelter Kampf um Akzeptanz am Fürstenhof

2011 traute sich der monegassische Fürst Albert II. mit der ehemaligen Profischwimmerin Charlène Wittstock - elf Jahre, nachdem sich das Paar kennengelernt hatte. 2007 zog die gebürtige Südafrikanerin zu Albert nach Monaco. Im Fürstentum hatte die Bürgerliche aber keinen leichten Start, heißt es aus dem Palastumfeld. Und so wird Charlènes Abwesenheit am Fürstenhof nun erneut als Indiz dafür gedeutet, dass die 44-Jährige endlich aus dem goldenen Käfig ausbrechen will.

Charlène wieder aus Monaco geflohen?

Das vergangene Jahr verbrachte Charlène weitgehend in ihrer Heimat Südafrika. Offiziell, weil ihr gesundheitliche Probleme zu schaffen machten. Im November 2022 begab sich die zweifache Mutter wegen Erschöpfung in Behandlung. Sie unterzog sich einer Therapie in einer Klinik außerhalb Monacos. Im März verkündete der Palast, sie sei in das Fürstentum zurückgekehrt, werde in den kommenden Wochen aber weiterhin keine offiziellen Auftritte absolvieren.

Aus Monaco soll Charlène zudem wieder geflüchtet sein und Medienberichten zufolge auf Korsika Unterschlupf gesucht haben. Immer wieder heißt es, die Fürstin würde gar nicht den Wunsch hegen, jemals wieder in den Palast zurückzukehren. Die Spekulationen kommen nicht von ungefähr - so richtig habe man Alberts Ehefrau in Monaco ohnehin nie akzeptiert, wie Quellen berichten. Charlène hegt angeblich schon lange den Wunsch, ein Leben abseits des Hofs zu führen.