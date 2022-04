Vorher-Nachher: Die Schönheits-Operationen der Kaley Cuoco

Mit seinem plötzlich verändertem Aussehen hat in der Vergangenheit schon so manch Promi für Getuschel bezüglich möglicher Schönheits-OPs gesorgt - auch wenn es viele bevorzugen, mutmaßliche Eingriffe lieber zu verschweigen. Eine, die ganz offen dazu steht, dass an ihr nicht alles echt ist, ist "Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco. Die gab zu, sich sowohl Nase als auch ihre Brüste richten haben zu lassen.

Kaley Cuoco verheimlicht ihre Beauty-OPs nicht

Über die Veränderungen, die sie an ihrem Körper vorgenommen hat, hat die Schauspielerin bereits 2016 gegenüber Women’s Health gesprochen. "Vor Jahren habe ich meine Nase und meine Brüste machen lassen", erzählte sie damals. Bereuen würde sie die Eingriffe nicht.

Es sei "das Beste, was ich je gemacht habe", enthüllte sie damals. Auch sonst steht Cuoco offen zu ihren Beauty-Behandlungen. "Kürzlich bekam ich einen Filler in einer Falte in meinem Hals, die ich hatte, seit ich 12 war", verriet sie dem Lifestyle-Magazin.