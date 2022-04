Wie Prinz Harry: Schreibt nun auch Meghan ein Enthüllungsbuch?

Nach ihrem großen Oprah-Interview, mit dem sie international für viel Aufmerksamkeit sorgten, ist es erst einmal ruhiger um die beiden geworden. Doch wie es aussieht, planten Harry und Meghan dabei nur ihre nächsten großen Karriere-Schritte. In den letzten Monaten waren von eigenen TV-Shows, Netflix-Deals, Spotify-Zusammenarbeiten und Prinz Harrys geplanten Memoiren die Rede. Damit nicht genug, soll laut Royal-Experte und Korrespondent Neil Sean Meghan "offen" sein, nach ihrem Kinderbuch "The Bench", nun ein Buch über sich selbst zu schreiben.

Doch auch wenn wahrscheinlich viele vermuten oder gar hoffen, dabei könnte es sich um ein Enthüllungsbuch über ihre Zeit in der Royal-Familie handeln, soll es darin eher in die Richtung eines Selbsthilfebuches gehen, das "all die Kämpfe, die sie überwunden hat" aufzeigt.

In Anbetracht dessen, dass bereits etliche Familienmitglieder der Herzogin in den letzten Jahren öffentlich gegen sie gesprochen hatten und sich Meghan dazu meist eher bedeckt hielt, könnte ihr Buch auch ihre Antwort auf die ständigen Anschuldigungen und diversen Beleidigungen sein, welche sie beispielsweise durch ihren Vater Thomas Markle oder ihre Halbschwester Samantha Markle erleiden musste. Erst kürzlich wetterte ihr Vater erneut gegen Meghan und ihren Ehemann in seinem eigenen YouTube-Kanal, auf dem er bisher großteils negativ über das royale Paar sprach. Prinz Harry wurde zuletzt von seinem Schwiegervater sogar öffentlich als "Idiot" bezeichnet. Ob Meghan allerdings wirklich bald ein autobiografisches Buch veröffentlichen wird und welche Themen sie darin behandeln wird, ist von den Sussexes noch nicht offiziell bestätigt worden.