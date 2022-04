Experten-Prognose: Wann und wie oft wird man Charlène wieder zu Gesicht bekommen?

Es war ein Highlight für Royal-Fans, als sich Fürstin Charlène nach monatelanger Abwesenheit vom Fürstenhof aufgrund gesundheitlicher Probleme zu Ostern wieder vereint mit ihrem Mann, Fürst Albert II., und ihren beiden Kindern zeigte. Das Fürstenpaar hatte zusammen mit den Zwillingen Jacques und Gabriella für Familienportraits posiert, die in den sozialen Medien geteilt wurden. Auch ein gemeinsamer Kirchbesuch stand zu Ostern an - jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Adels-Expertin über Charlène: "Sie hat nie wirklich so viele Aufgaben übernommen"

Im November hatte sich Charlène wegen Erschöpfung in eine Klinik begeben, nachdem sie bereits die meiste Zeit des vergangenen Jahres ohne ihren Ehemann und ihre Kinder in ihrer Heimat Südafrika verbracht hatte. Am 12. März gab der Palast dann überraschend bekannt, dass die Fürstin nach Monaco zurückgekehrt sei. Fürstin Charlène habe in Absprache mit ihren Ärzten "angesichts der Tatsache, dass ihre Genesung gut voranschreitet", zusammen mit Albert entschieden, ihre "Genesung nun im Fürstentum bei ihrem Ehemann und ihren Kindern" fortzusetzen, hieß es.

In den kommenden Wochen werde sich Charlène, die sich im vergangenen Jahr wegen körperlicher und psychischer Gesundheit in Therapie begeben hatte, aber auch weiterhin schonen. Sie werde erst nach und nach ihre offiziellen Tätigkeiten wieder aufnehmen. "Sobald es ihre Gesundheit zulässt, wird die Fürstin mit Freude wieder besondere Momente der Geselligkeit mit den Monegassen teilen, die sie so sehr vermisst hat", ließ das Fürstenpaar verkünden.