Victoria und Daniel: Palast nimmt nach plötzlicher Dinner-Absage Stellung

Seit Monaten versuchen Prinzessin Victoria und ihr Ehemann, Prinz Daniel von Schweden nun schon, Gerüchte um eine vermeintliche Ehe-Krise zu dementieren. Einem gemeinsamen Statement, in dem sie sich gegen anhaltende Spekulationen um eine Scheidung wehrten, folgten mehrere gemeinsame Aufritte. Dass das Paar vergangene einen geplanten Dinner-Auftritt abgesagt hat, ließ die bösen Gerüchte jedoch abermals aufkochen.

Hof erklärt Daniels und Victorias Dinner-Absage

Das Schweden-Dinner war für die Königsfamilie immer von großer Bedeutung. Wegen der Corona-Pandemie wurde es in den vergangenen Jahren jedoch mehrfach ausgesetzt. Das letzte Mal fand es 2019 statt. Damals begrüßten die Kronprinzessin und ihr Mann die Gäste. Nun feiert das Schweden-Dinner im Königspalast ein Comeback. In diesem Jahr werden neben dem Königspaar auch Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia teilnehmen. Aber Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel verpassen die diesjährige Party. Eigentlich hätten die Kronprinzessin und ihr Mann am 20. April gemeinsam am Schweden-Dinner teilnehmen sollen. Am Freitag wurde der Doppel-Auftitt jedoch überraschend gecancellt - zunächst ohne Begründung.