Verspottet: Herzogin Meghan blamiert sich mit Ukraine-Flagge

Nach einer längeren Pause vom Rampenlicht meldete sich auch Herzogin Meghan wieder in der Öffentlichkeit zurück. So zeigte sie sich nicht nur an der Seite ihres Mannes Prinz Harry bei den "Invictus Games" in den Niederlanden, sondern stattete mit ihm auch der Queen einen Überraschungs-Besuch ab. Während ihres Aufenthaltes in Den Haag klapperten die Sussexes einige Stationen ab - so besuchten sie auch die britische Botschaft vor Ort. Bei einer Malstunde mit Kindern wollte die ehemalige Schauspielerin ein politisches Statement setzen. Dieses ging jedoch etwas nach hinten los.

Peinlicher Faux-Pas: Meghan für Ukraine-Flagge verspottet

Schon in der Vergangenheit äußerten sich Meghan und Harry zur aktuellen Situation in der Ukraine. Um ihre Unterstützung für das Land noch mehr zu verdeutlichen, malte Herzogin Meghan im Zuge einer Malstunde mit Kindern die ukrainische Flagge. Dabei passierte ihr allerdings ein peinliches Missgeschick, für welches sie nun kritisiert wird.