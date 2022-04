Harry: Brisante Aussage über Queen ein Seitenhieb gegen William und Charles?

Die britische Königin ist nach Angaben ihres Enkels Prinz Harry kurz vor ihrem 96. Geburtstag in Hochform. Das sagte der 37-Jährige dem US-Sender NBC nach dem vorher nicht angekündigten Treffen zwischen ihm, seiner Frau Herzogin Meghan und seiner Großmutter in Windsor, bevor das Paar zu den "Invictus Games" in die Niederlande reiste.

"Ich war bei ihr, es war großartig, so schön, sie zu sehen", sagte Harry. Er habe seine Großmutter wie immer zum Lachen gebracht. Zuletzt hatte es Sorgen um die Gesundheit der britischen Königin gegeben, nachdem sie immer wieder Termine abgesagt hatte.

Eine Aussage des Prinzen sorgte dabei besonders für Aufsehen - offenbar ist Harry um das Umfeld seiner Oma besorgt. Er habe aber auch sicherstellen wollen, dass die Queen "beschützt ist und die richtigen Leute um sich hat", sagte Prinz Harry.

Ob er seine Aussage auf bestimmte Personen im Dunstkreis der Königin abzielte, ist unklar.

Seitenhieb gegen Prinz Charles und William?

Der Kommentar ließ jedenfalls aufhorchen - und kritische Stimmen regten sich prompt. So bezeichnen königliche Experten Harrys Aussage als "wahnhaft". Harry und Meghan wird nun abermals vorgeworfen, ihre königlichen Pflichten aufgegeben, in die USA gezogen und die königliche Familie in eine Krise gestürzt zu haben. Der vermeintliche Seitenhieb wird laut Daily Mail von Adels-Experten zudem als "grobe Beleidigung" für Charles und William gewertet.