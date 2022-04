Absicht? Nach Besuch bei der Queen bricht Meghan royale Regeln

Mit ihrem Umzug nach Los Angeles als auch ihrem Rücktritt aus der royalen Familie sowie von ihren Pflichten, die damit verbunden waren, setzten die Sussexes ein Zeichen für ihre persönlichen Entscheidungen und Freiheiten. Diese werden sie wohl auch so bald nicht mehr aufgeben. Während ihres Besuches in Den Haag, wo sie der von Prinz Harry ins Leben gerufenen Sportveranstaltung "Invictus Games" beiwohnten, brachen die Sussexes etliche Regeln, die der Queen wichtig sind, und die beispielsweise Herzogin Kate und ihr Mann Prinz William meist befolgen.

Schon beim ersten Foto ihres gemeinsamen Babys Lilibet, zeigten sich die ehemalige Schauspielerin und der Sohn von Lady Diana im vergangenen Dezember in überraschend legerer Kleidung. Dass sich Royals in Jeans-Hosen in der Öffentlichkeit präsentieren, war bisher sehr unüblich - dass diese auch noch Löcher hatten und Harry für das Foto keine Schuhe getragen hatte, grenzte für viele Fans beinahe schon an einen Skandal.