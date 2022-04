Vertraut: Wer ist die Frau, die Fürst Albert statt Charlène küsst?

Zu Ostern zeigte sich Fürstin Charlène von Monaco erstmals seit ihrem beendeten Klinikaufenthalt zusammen mit ihrem Ehemann, Fürst Albert II. und ihren beiden Kindern, Jacques und Gabriella. Auf Instagram wurde zum ersten Mal seit Monaten ein aktuelles Familienfoto veröffentlicht. Auch ein gemeinsamer Kirchenbesuch stand für die Fürstenfamilie an - dieser fand jedoch ohne dem Beisein der Presse statt. Einen wichtigen Termin absolvierte der monegassische Landesfürst am Ostersonntag jedoch ohne seine Ehefrau - dafür stand ihm eine andere Dame zur Seite, zu der Albert eine innige Beziehung pflegt.

Alberts Beziehung zu Mélanie-Antoinette Costello de Massy

Am Finaltag der "Monte-Carlo Rolex Masters" im Monte-Carlo Country Club in Roquebrune-Cap-Martin am 17. April 2022 präsentierte sich Fürst Albert zusammen mit Mélanie-Antoinette Costello de Massy. Zuschauer staunten nicht schlecht, als der sonst eher reservierte Monegasse eine überaus zärtliche Geste mit dieser Austauschte. Vor den Augen der Fotografen drücke Albert seiner Begleitung auf der Zuschauertribüne vor dem Tennis-Match einen liebevollen Kuss auf die Stirn. Und auch sonst wirkten die beiden sehr vertraut. Immer wieder legte Albert Mélanie-Antoinette Costello de Massy die Hand auf die Schulter. Als sie gemeinsam das Stadion betraten, hakte sich die Begleitung des Fürsten bei ihm unter und sie traten Arm in Arm auf.