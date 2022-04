Prinz Andrew: Auch Sarah Ferguson in Gerichtsverfahren involviert

Prinz Andrew (62) ist vergangene Woche erneut in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Laut der Nachrichtenagentur PA, fiel der Name des in Ungnade gefallenen Sohn der britischen Queen bei einem Gerichtsverfahren am Londoner High Court im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Veruntreuung von umgerechnet rund 45 Millionen Euro durch einen umstrittenen Geschäftsmann. Doch auch Andrews Ex-Frau und Mutter seiner beiden Töchter, Sarah Ferguson, soll in das Gerichtsverfahren involviert sein.

Gerichtsverfahren: Auch Sarah Fergusons Name fiel

Der gefallene Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson m√∂gen sich zwar vor √ľber 30 Jahren getrennt haben. Doch auch nach ihrer Scheidung 1996 sagt man den beiden nach, sie w√ľrden sich noch immer sehr gut verstehen und dass sie sogar noch immer zusammen wohnen sollen. Auch von einer angeblichen geheimen Liebesbeziehung wurde in den letzten Jahren immer wieder gemunkelt. W√§hrend des Missbrauchsskandal, indem Prinz Andrew von Kl√§gerin Virginia Roberts Guiffre vorgeworfen wurde, er h√§tte sie als 17-J√§hrige mehrmals sexuell missbraucht, st√§rkte "Fergie" ihrem Ex-Mann den R√ľcken.