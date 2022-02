Nach Missbrauchsskandal: Sarah Ferguson begeistert Fans mit neuem Video

Sarah Ferguson teilte bereits im letzten Jahr immer wieder Videos, in denen sie B├╝cher vorstellte, die ihr besonders gut gefielen. Nach einer Pause meldete sie sich jetzt wieder mit einem Video auf ihrem Profil zur├╝ck. Die Autorin, die nicht nur Kinderb├╝cher, sondern auch eine Autobiografie und vor kurzem einen Roman ver├Âffentlicht hatte, zeigte sich in ihrem Video von einer besonders sprudelnden Seite und wirkte beinahe so, als w├╝rde sie versuchen, die Negativ-Schlagzeilen um ihren Ex-Mann mit ihrer positiven Energie ├╝berblenden zu wollen. Und tats├Ąchlich: Die Kommentare zu ihrem neuen Video fielen gro├čteils positiv aus.

Viele freuten sich dar├╝ber, dass sich die Herzogin von York wieder pers├Ânlich auf Social Media f├╝r ihre Follower zeigte. Ein Fan kommentierte: "Ich will nur sagen, wie unglaublich gl├╝cklich ich bin, unsere liebste Herzogin wiederzusehen." Ihre gute Laune wurde ebenfalls von vielen Nutzern der Social Media Plattform gelobt, so schrieb etwa einer: "Sarah, du bist mit wunderbarer Energie gesegnet."