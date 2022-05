"Stimmungsschwankungen": Herzogin Kate muss für Prinz William schlichten

Tatsächlich soll es in der Royal Family öfters zu Streitereien kommen. Besonders mit Prinz Charles soll sich Prinz William öfters mal in die Haare kriegen - sehr zum Leidwesen seiner Frau Catherine, die angeblich nach dem Streit zwischen den beiden vermitteln muss. Der ältere Bruder von Prinz Harry leide laut Jobson unter "ziemlichen Stimmungsschwankungen", dennoch würde Prinz William immer seine Fehler eingestehen, wenn er sich einmal wirklich nicht mehr zügeln kann. "In den seltenen Fällen, in denen er explodiert ist, hat er sich hinterher immer entschuldigt", meint der Royal-Kenner weiter zu wissen.