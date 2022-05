Royaler Besuch für Victoria und Daniel von Schweden

Treffen der Nachwuchs-Monarchen bei strahlendem Sonnenschein: Schwedens Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel haben den norwegischen Kronprinzen Haakon und seine Frau Mette-Marit empfangen. Die beiden Paare trafen am Montag in Solna bei Stockholm auf Schloss Haga, dem Wohnsitz der schwedischen Kronprinzessin und ihrer Familie, zusammen. Victoria und Mette-Marit trugen knielange weiße Kleider, ihre Männer wählten zu dem Anlass einen dunklen Anzug und Krawatte.

Norwegischer Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit in Schweden

Auf dem Besuchsprogramm des 48 Jahre alten Prinzen Haakon und seiner Frau standen am Montag unter anderem ein Besuch in einem Kulturzentrum, im Karolinska-Institut für medizinische Forschung sowie in der norwegischen Botschaft in Stockholm. Zum Abschluss seiner dreitägigen Schweden-Reise besucht das norwegische Paar am Mittwoch die Stadt Göteborg im Westen Schwedens.