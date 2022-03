Ohne Prinz Daniel: Victoria von Schweden feiert Jubiläum alleine

Während König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden diese Woche nach Großbritannien gereist waren, um dem Gedenkgottesdienst zu Ehren Prinz Philips zu besuchen, absolvierte Kronprinzessin Victoria nun erneut einen Auftritt ohne ihren Ehemann.

Scheidungsgerüchte

Das Paar sah sich zuletzt mit Trennungsgerüchten konfrontiert, die ein schwedisches Klatschblatt verbreitet hatte. Befeuert wurden die Spekulationen von dem Umstand, dass Prinz Daniel im Dezember seine Teilnahme an den Feierlichkeiten der Schwedischen Akademie abgesagt hatte. Als sich Victoria damals ohne Daniel zeigte, lautete die offizielle Erklärung, er sei verkühlt. Stoppa Pressarna unkte aber, Victoria habe vermeiden wollen, sich nach einem mutmaßlichen Seitensprung ihres Mannes an dessen Seite in der Öffentlichkeit zu zeigen.